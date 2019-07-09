В Крыму выявлены многочисленные нарушения в сфере пассажирских перевозок

В Симферополе началась проверка междугороднего общественного транспорта. На сегодняшний день из 26 запланированных маршрутов проинспектировано 22.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди наиболее частых нарушений – нарушение графика движения, остановка в неустановленных местах, подсадка неучтенных пассажиров.

Три маршрута проверить не удалось: их инспекция была назначена на выходные, так как реестр предусматривает движение по указанным направлением в выходные и праздничные дни. Однако автобусы «Симферополь – Ялта», «Симферополь – Евпатория» и «Симферополь – Новоозерное» на маршрут не вышли.

Еще один автобус избежал инспекции, изменив маршрут, – он не появился ни в одной контрольной точке, хотя факт его движения был зафиксирован.

Проверки продолжаются. По словам министра транспорта РК Сергея Карпова, на время инспекции в салоне устанавливается видеокамера, которую невозможно отключить. Таким образом власти надеются подсчитать реальный пассажиропоток. Впрочем, речь об установке камер велась и в предыдущие годы, однако в правительстве Крыма до сих пор не знают, сколько конкретно пассажиров перевозит ГУП «Крымавтотранспорт».

Кстати, сегодня стало известно, что директор ГУПа Игорь Коробчук уволен за систематические грубейшие нарушения, выявленные в работе предприятия. Отметим: нарушения таковы, что тянут на несколько уголовных дел по статьям «Мошенничество», «Коррупция» и «Уклонение от налогов».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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