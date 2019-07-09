«Мошенничество на каждом этапе»: в Крыму уволили ответственного за междугородние автобусные перевозки

В Крыму отправили в отставку директора ГУП «Крымавтотранспорт» Игоря Коробчука.

Причиной послужили многочисленные нарушения, выявленные в работе предприятия.

Так, было установлено, что до половины пассажиров каждого автобуса проводились «мимо кассы». «Плевать все хотели на законодательство, никто не стесняется, – прокомментировал ситуацию глава Крыма Сергей Аксенов. – На каждой станции работают подсадчики, деньги кладут в карманы».

Решить проблему пытались с помощью видоекамер – на многих станциях оборудование установили так, чтобы не были видны ни основные платформы, ни площадки, где обычно подсаживают неучтенных пассажиров.

Кассиры отказываются продавать билеты до промежуточных станций: например, человек, едущий их аэропорта Симферполя до Малого Маяка ( курортный поселок в Алуште) вынужден покупать билет до конченого пункта – Ялты.

Установлены факты организации нелегальных рейсов: на самых популярных маршрутах в пиковое время появляется неучтенный автобус – салон забивается полностью, но в кассе не пробивается ни один билет.

Кроме того, выявлено, что имущество ГУПа не ставится на учет, а сборы от его использования не проводятся через бухгалтерию. «Только на платных туалетах «Крымавтотранспорта» в месяц делают до 1 млн рублей – ни один не зарегистрирован, ни один рубль не учтен», – рассказал Аксенов. Почему до сих пор проблемой не занялись правоохранительные органы, премьер не пояснил. Лишь отметил, что он уже давал поручение навести порядок в сфере пассажирских перевозок, но оно было проигнорировано. «Я уверен, что Коробчук в доле», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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