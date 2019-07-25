Много шума – и ничего: в Крыму никто не хочет заниматься фотоживодерами

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал неожиданное открытие: фотографами – живодерами никто не занимается. Это выяснилось сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере курортов и туризма.

Как уже сообщал «Новый День», 22 июля в Судаке фотографы, предлагающие сделать снимки с животными, избили туристов. Администрация Судака развела руками: «Практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, «фотоживодёров» не пугает».

«По неизвестным причинам вдруг оказывается, что неясно, кто отвечает за пресечение подобной деятельности. Более того, все надзорные службы, а также местные власти неожиданно слепнут и не могут ничего сделать, – заявил сегодня Сергей Аксенов. – Если кто-то считает, что ситуация, подобная последнему происшествию в Судаке, когда эти «бизнесмены» напали на туристов, полностью нормальна, тот очень сильно заблуждается.

Так как терпеть подобный произвол попросту невозможно, республиканские власти совместно с прокуратурой проработают новый формат действий.

Принцип простой: на место выезжает рабочая группа, которая производит фото- и видеофиксацию, подтверждая наличие людей с животными на пляжах и т.д. Как только эти данные подтверждаются, лично вношу представление на увольнение должностного лица, отвечающего за территорию, на которой замечено нарушение. Оправдания в духе «заболел» или «не видел» не принимаются, равно как и другие попытки избежать ответственности».

Крымчане считают, что очередной гнев крымского премьера закончится ничем:

«Зачем Вам целая «рабочая группа»??? Активисты в каждом городе есть, и так Вам все пришлют. И фото, и видео. Был бы результат этих движений, так сказать «политическая воля». И на «рабочих группах» сэкономите, – прокомментировали они заявление Аксенова в соцсетях. – Плодить «рабочие группы» по все вопросам – денег в бюджете не хватит. Хочет побороть явление – пусть скажет, не хочет – пусть не выдумывает рабочие группы».

Главе Крыма напомнили, что не менее сурово он требовал, чтобы платная инфраструктура занимала не более 60% территории пляжа, а крымчане имели бесплатный доступ на любой пляж полуострова.

«Лежаки на пляжах Ялты занимают не предписанные законом 60% территории пляжа, а целых 90%! Пляж «Солнечный – 3»: под навесом ютятся несколько пенсионеров и мамочек с детьми, тогда как большая часть территории под навесом заставлена пустующими лежаками! Когда прекратится этот беспредел на пляжах Ялты?»

Глава Крыма и сам признает, что его угроз никто не боится:

«Аналогичная расхлябанность должностных лиц наблюдается и в сфере пассажирских перевозок, – написал Аксенов на своей станице в Facebook. – Уже несколько дней, по словам чиновников, идет рейд, однако нелегальные перевозчики как работали, так и продолжают свою деятельность, ни от кого не скрываясь. Уверен, что к концу текущей недели ряд чиновников, подверженных слепоте, будут искать себе новое место работы».

Конец недели уже завтра – ждем.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.07.19

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