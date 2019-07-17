«Даже разбираться не будем!» От бессилия в борьбе с нелегальными перевозчиками глава Крыма грозит крайними мерами

Увольнение директора ГУП «Крымавтотранс» и поручение главы Крыма Сергея Аксенова навести порядок в сфере пассажирских перевозок никак не отразилось на ситуации в этой сфере – там по-прежнему царит полный бардак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя предприятия Игоря Коробчука отправили в отставку неделю назад. Причиной послужили многочисленные нарушения, выявленные в работе предприятия. Комментируя ситуацию крымский премьер заявил: «Плевать все хотели на законодательство, никто не стесняется. На каждой станции работают подсадчики, деньги кладут в карманы». Было поручено провести массовые проверки, привлечь прокуратуру.

Но за прошедшую неделю ничего не изменилось. 16 июля проверяющие из правительства РК нагрянули на железнодорожный вокзал Симферополя. Местные подсадчики занимались своими делами прямо на глазах у проверяющих: меняли ведомости, заводили в салоны неучтенных пассажиров и так далее.

Еще хуже обстоят дела на границе с Украиной: у пункта пропуска «Джанкой» насчитали 147 нелегальных перевозчиков, у Красноперекопска – 104.

«Пробовали поговорить с ними, в ответ одно хамство, – пожаловался Аксенов на выездном заседании Совмина в Черноморском районе. – А шо вы нам сделаете?»

Премьер заявил: многие до сих пор ездят с украинскими номерами – и этого «не замечают» ни сотрудники ГИБДД, ни чиновники.

«Грубо нарушается антитеррористическая безопасность: передаются огромные сумки – что в них, неизвестно. И все это на глазах сотрудников службы транспортной безопасности», – рассказал Аксенов.

Он сообщил, что достигнута договоренность с ФСБ, прокуроратурой, министерством внутренних дел о создании профильных рабочих групп. Министерство транспорта готовит предложения по мерам ответственности для нелегальных перевозчиков – вплоть до конфискации транспортного средства. Чиновникам, отвечающим за сферу и внезапно «потерявшим зрение» грозят уголовными делами, а сотрудникам правоохранительных органов – увольнением. «Все слепнут – никто нарушений не замечает. Потому что сами принимают в этом участие. Как только поймаем нелегала – всех ответственных в каждом ведомстве будем сразу увольнять. Даже разбираться не будем», – пообещал глава Крыма.

Отметим: массовые увольнения – это любимая угроза главы Крыма. Он уже обещал уволить оставить без работы всех, не замечающих самострои, а также всех, не выполняющих его поручения и так далее. Но до массовых увольнений так и не дошло, хотя поручения по-прежнему не выполняются, а самострои как стояли так и стоят.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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