В Крыму к сезону готовы только 10% пляжей

Подготовка Крыма к пляжному сезону в очередной раз затягивается. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 июня на полуострове должны быть полностью готовы 460 пляжей. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на сегодняшний день водолазное обследование прошел 431 пляж, 427 заявлений подано в Роспотребнадзор (получено 45 экспертных заключений), 238 – на техническое освидетельствование (получено 56 актов готовности). Чиновник уверен, что к 1 июня будут полностью готовы не менее 400 пляжей, а в зоне риска не более 12% территорий.

Вице-премьер Игорь Михайличенко привел другую статистику: сегодня, по данным МЧС, к эксплуатации готовы только 47 пляжей, что едва превышает 10%. Наибольшую готовность демонстрируют Керчь – 60% и Симферопольский район – 41%. В Ялте этот показатель не превышает 13%, в Алуште – 8%. В Феодосии готовность составляет 1,4%, в Саках – 1%, Раздольном и в Ленинском районе – 0%.

Напомним: 22 мая 2018 году Волченко также бодро рапортовал, что готовность пляжей составляет 90%, но позже выяснилось: к началу июня санитарные заключения получили лишь 13% территорий. А все заявленные пляжи не смогли официально открыть даже к середине июля.

«Опять начнется: дайте открыться, а документы потом получим… Так не будет, – в очередной раз заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Документы не получили – пляжи не открываются. При этом принимаются сразу меры по расторжению договоров и открытию пляжей, например, муниципальным предприятием».

Кстати, в текущем году, по словам Аксенова, платная инфраструктура должна занимать не более 60% территории пляжа, а крымчане должны иметь бесплатный доступ на любой пляж полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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