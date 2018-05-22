«Не догоним»: Крым готов к приему туристов на 90%

Крым почти готов к летнему турсезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю до наступления календарного лета министр туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о готовности пляжей и сопутствующей инфраструктуры на 90%.

«Мы будем делать все, чтобы готовность была на 100%, но понимаем, что это серьезные обязательства. Сейчас 90% готовность. За 10 дней, понятно, до 100% не догоним, если по-честному, но будем стараться», – заявил глава регионального минтуризма на заседании крымского правительства министр.

По его словам, такой же результат демонстрирую крымские пляжи. «На 90% пляжей завершены ремонтные работы по окрашиванию, замене пляжного оборудования, отсыпке и другие работы, а также регулярно осуществляется санитарная очистка территории», – сообщил Волченко.

Как рассказали РИА «Новый День» в администрации Судака, город «к сезону готов». «Пляжи городские и близлежащие (Новый Свет, Меганом, например) готовы полностью. Те, что находятся в селах округа и куда люди поедут попозже, – заканчивается подготовка», – рассказали в горадминистрации, добавив, что рассчитывают успеть до 1-го июня.

Между тем, пользователи ряда прибрежных территорий полуострова до сих пор не приступили даже к начальному этапу подготовки. К примеру, арендаторы 10 пляжей в Феодосии не подали документы на заключение договора на производственный контроль, без которого нельзя получить разрешение от Роспотребнадзора. Не ясна судьба и некоторых керченских пляжей.

Напомним, что по распоряжению главы Крыма Сергей Аксенов, раскритиковавшего работу местных чиновников, проваливших подготовку к прошлому сезону, владельцы и арендаторы пляжных территорий должны были подготовить все необходимые документы до 1 мая.

Симферополь, Оксана Мурзина

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