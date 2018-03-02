Крымские пляжи обретают новых владельцев

В крымских прибрежных городах прошли первые конкурсы по аренде и благоустройстве пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже решилась судьба 9 зон отдыха возле моря в Ялте, включая пляж «Дельфин», три пляжа в Алупке («Боброва», «Южнобережный», «Лазурный берег») и «Кастрополь-2» в Береговом. На конкурс было подано 9 заявок, 7 из которых одобрили местные власти. При этом пляж «Холодный» в Форосе и «Башмак» в Симеизе никого не заинтересовали.

В Керчи всего два предпринимателя заявили о своем желании заниматься пляжами. В итоге один их них стал арендатором сразу двух прибрежных территорий – пляж №1 на Аршинцевской косе и пляж № 2 в поселке Героевское.

«Мороки много, а курортников мало. Не окупилось», – прокомментировали керчане инертность бизнесменов.

Отметим, что согласно договору, пользователи пляжных территорий должны обеспечить бесплатный вход, провести водолазное обследования дна пляжа, создать доступную среду для людей с ограниченными физическими возможностями, установить спасательные посты, медпункты, туалеты, душевые кабины, теневые навесы, мусорные урны, содержимое которых должны вывозить ежедневно. Прибыль арендаторы могут получать только от точек общепита, аттракционов, сдачу в аренду шезлонгов и тому подобного.

По словам местных чиновников, на данный момент утверждается перечень пляжей общего пользования в границах города, которые также выставят на конкурс по благоустройству.

В Феодосии предпринимателям уже отдали пляжную территорию, протяженностью 400 метров в Береговом, берег поселка Орджоникидзе, а у пляжа «Камешки» (580 метром береговой полосы), прилегающего к городской набережной Десантников, появился новый пользователь, который в марте должен представить поэтапный план его улучшения. С прежним арендатором феодосийские власти досрочно и в одностороннем порядке расторгли договор в конце прошлого года из-за волны критики горожан и туристов.

Всего, по словам главы крымского Минтуризма Вадима Волченко, за первый месяц 2018 года по итогам конкурсов на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования было заключено 64 договора. Всего к лету планируется открыть 450 прибрежных территорий для отдыха.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году работы по подготовке к летнему пляжному сезону на полуострове провалили: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. К примеру, в Керчи конкурс на благоустройство пляжей объявили лишь 23 мая. 6 городских пляжей взяли «под опеку» лишь в середине июня.

В Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте процесс тянулся чуть ли не до середины июля. При этом только треть пляжей Крыма работали по новой схеме – договорам благоустройства между балансодержателями и арендаторами. Ряд пляжных территорий остались и вовсе без хозяина по вине муниципалитетов, другие – не получили разрешения на работу от Роспотребнадзора.

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу местных чиновников и заявил, что в 2018 году владельцы и арендаторы пляжных территорий должны будут подготовить все необходимые документы до 1 мая, иначе пляжи просто не откроются.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 02.03.18

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