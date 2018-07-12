Без разрешения: к середине июля в Крыму не смогли официально открыть все пляжи

В Крыму повторяется прошлогодняя история: к середине туристического сезона остаются пляжи-нелегалы, работающие без официального разрешения властей и паспорта.

Как сообщили РИА «Новый День», в администрации Сакского района, на сегодняшний день только 13 из 18 пляжных территорий получили разрешительные документы в полном объеме и имеют паспорта, по 3-м пляжным территориям документы находятся на рассмотрении в Роспотребнадзоре для получения санэпидемзаключения.

«На всех 18 пляжных территориях проводится ежедневная уборка, пляжи оборудованы всем необходимым (раздевалками, теневыми навесами, питьевыми фонтанчиками), установлены информационные доски с правилами поведения, телефонами экстренных служб, «горячих линий», – заявил первый заместитель главы администрации Олег Саннэ.

У заместителя начальника управления по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике Анны Гирки немного другие сведения

«На сегодняшний день 4 заявки находятся на рассмотрении в Роспотребнадзоре, еще 2 в ФБУЗ (Федеральное бюджетное учреждение по здравоохранению). По ГИМС у нас 100%-я готовность, по ФБУЗ – 90%-я», – сообщила Гирка.

При этом в администрации не смогли пояснить нестыковки с общим количеством пляжных территорий ( 13 +4+2 = 19, а не 18 – прим. «НД»).

На вопрос «Почему к середине лета остаются пляжи, не получившие официальное разрешение?» в администрации сослались на бюрократические сложности, нехватку кадров в надзорных ведомствах и ситуацию в соседних районах.

«Вся загвоздка в разрешительных документах. Где-то что-то не хватает, например, положено по норме 5 раздевалок, а арендатор пляжа установил 4, или спасателей не шесть, а пять. А людей еще надо найти. Например, обучили мы шесть человек, а кто-то взял и уехал или работать не смог: обстоятельства бывают разные. Инспектор делает замечание и дает время на устранение. При этом ФБУЗ по регламенту может рассматривать заявку 30 дней, а Роспотребнадзор 60. Кроме того, у нас нет ФБУЗ, которое обслуживало бы только Сакский район. Все документы приходится отправлять в Евпаторию. Нагрузка на специалистов очень большая, они просто не успевают. Такая картина по всему Крыму, не только у нас. Например, в Евпатории из 90 только 60 пляжей получили паспорта (не все пляжи одобрены в Керчи и Феодосии – прим. «НД») », – пояснила Гирка, добавив, что сложности возникают и с рядом лабораторных исследований, к примеру, пробы песка на радиологию приходится отправлять в Севастополь, ряд других – в Краснодарский край.

В администрации района не смогли объяснить, почему арендаторы пляжных территорий не следуют нормам изначально, если они заранее известны.

Тем не менее, чиновница заверила, что все оставшиеся пляжи в шаге от получения окончательного заключения Роспотребназдора и паспорта, «может, даже сегодня или завтра».

Впрочем, официального запрета на посещение этих зон отдыха нет. «Территории открытые. Мы не можем оградить их колючей проволокой. Арендаторы в качестве предупреждения вывешивают красные флажки. На пляжах, которые имеют паспорт (выдается минтуризма Крыма, имеет персональный номер – прим. «НД) желтые», – сообщила Гирка.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году работы по подготовке к летнему пляжному сезону на полуострове провалили: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. В Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте процесс тянулся чуть ли не до середины июля. При этом только треть пляжей Крыма работали по новой схеме – договорам благоустройства между балансодержателями и арендаторами. Ряд пляжных территорий остались и вовсе без хозяина по вине муниципалитетов, другие – не получили разрешения на работу от Роспотребнадзора.

Саки, Оксана Мурзина

Саки. Другие новости 12.07.18

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