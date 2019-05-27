Здравствуй, июнь: в Крыму 35% пляжей не готовы к приёму отдыхающих

В Крыму из утверждённых 460 мест для массового купания на 27 мая допущен к эксплуатации 301 пляж.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

«Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым освидетельствовали и допустили к эксплуатации 301 крымский пляж, на территории которых имеются медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды. Все эти места отдыха соответствуют установленным требованиям безопасности. Они хорошо организованны для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно», – отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко докладывал, что к 1 июня на полуострове должны быть полностью готовы 460 пляжей.

Позже он говорил, что на 14 мая водолазное обследование прошел 431 пляж, 427 заявлений подано в Роспотребнадзор (получено 45 экспертных заключений), 238 – на техническое освидетельствование (получено 56 актов готовности). Чиновник уверял, что к 1 июня будут полностью готовы не менее 400 пляжей, а в зоне риска не более 12% территорий.

Между тем, ещё 22 января текущего года Волченко заверял страну, что к 1 июня все крымские пляжи приведут в полную готовность к приёму туристов.

«Установлены сроки готовности пляжей. До 1 мая должна быть техническая готовность, в том числе завершение всех ремонтных и строительных работ. До 1 июня – полная готовность, включая получение всех необходимых разрешительных документов и заключений», – заявлял Волченко.

Напомним, что в прошлом году официальное открытие всех пляжей не завершилось даже к середине июля, а к началу июня лишь 13% пляжей Крыма получили санитарные заключения о готовности к курортному сезону.

Оправдываясь, министр Волченко убеждал, что отставание составляет только 10 процентов.

«Мы будем делать все, чтобы готовность была на 100%, но понимаем, что это серьезные обязательства. Сейчас 90% готовность. За 10 дней, понятно, до 100% не догоним, если по-честному, но будем стараться», – обещал накануне официально заявленного открытия сезона глава регионального минтуризма на заседании крымского правительства.

В итоге, ситуация с неготовностью крымских пляжей в 2018 году повторила прошлогоднюю – 2017 года. В 2016 году наблюдалась та же картина.

Министром курортов и туризма Крыма Вадим Волченко был назначен в июле 2017 года.

Как сообщал «Новый День», несмотря на все обещания министра подготовить пляжи, отдыхающим вновь предстоит нежиться в фекалиях этим летом.

Правительство Крыма оказалось неспособно приступить к ремонту глубоководных выпусков канализационно-очистных сооружений (КОС) в 2018 году – несмотря на выделенные федеральным центром средства.

А это значит, что и в этом сезоне проблемы канализации на курортах Крыма опять не будут решены.

Крым. Другие новости 27.05.19

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