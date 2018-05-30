Лишь 13% пляжей Крыма получили санитарные заключения о готовности к курортному сезону

К началу курортного сезона только 60 пляжей Крыма получили санитарно-эпидемиологические заключения. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего к лету планируется открыть 450 прибрежных территорий для отдыха. «Конечно, к 1 июня 100% пляжей не будут готовы – не получат санитарно-эпидемиологические заключения. Мы сегодня это понимаем, но предприниматели работают над данным вопросом», – сказала Пеньковская.

По словам главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе» Александра Ракитова, эксперты лабораторным путем исследует не только морскую воду, но и почву пляжей.

«Обследована 201 пляжная территория, положительные результаты по 199, и два отрицательных – по Судаку. Подготовлено 114 экспертных заключений, которые выданы на руки владельцам пляжей. С этими документами они могут обратиться за санитарно-эпидемиологическими заключениями», – рассказал Ракитов.

По его словам, Центр гигиены и эпидемиологии может проводить не все исследования: из-за обновления нормативной базы, организация не успевает получить все нужные аккредитации. Между тем, руководитель крымского управления Роспотребнадзора утверждает, что пробы, которые не могут изучить в Центре гигиены и эпидемиологии, отправляются на исследования в другие лаборатории, имеющие все аккредитации. Что позволяет полностью охватывать надзором и исследованиями территорию полуострова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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