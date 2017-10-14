Неготовность пляжей Крыма к сезону повесили на муниципалов и Роспотебнадзор

В летний сезон только треть пляжей Крыма работали по новой схеме – договорам благоустройства между балансодержателями и арендаторами. Ряд пляжных территорий остались без хозяина по вине муниципалитетов, другие – не получили разрешения на работу от Роспотебнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, работа по подготовке пляжей началась еще в сентябре прошлого года с утверждения нормативной базы. Но с ее практической реализацией возникли трудности, поскольку Центр гигиены и эпидемиологии, подведомственный территориальному управлению Роспотебнадзора, якобы оказался не готов выполнить распоряжения властей Крыма о готовности пляжей к 1 мая.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос и, к сожалению, некоторые пляжи так и не смогли получить данное заключение и не работали по итогу, – отметил Черняк. – Причина в отсутствии аккредитации на данный вид исследований у Центра гигиены и эпидемиологии, они его получили лишь 22 июня, но при этом являются монополистами».

Монопольное положение, по словам депутатов, позволило подведомственному органу Роспотребнадзора завышать цены на свои услуги. Так, по словам Черняка, поступила жалоба от пользователя пляжа, с которого требовали 200 тыс руб за пробы грунта и воды. Единственное, что в этой ситуации смог сделать профильный комитет, поднять вопрос перед главой республики.

«В ближайшее время мы проведем «круглый стол» о проблемах туристической инфраструктуры и всей сферы, – указал Черняк. – Пригласить представителей всех направлений туриндустрии и внести предложения в наш закон о поддержке отрасли, чтобы дать ей дышать полной грудью».

Еженедельно парламентский комитет получал «сигналы» о мусоре на пляжах, что отражено в фотографиях и актах. Жалобы также поступали на «10-рублевый» wi-fi и отсутствие информации о контактах местного отделения МВД или медицинской службы. Тем не менее, в парламентском комитете считают, что все проблемы удастся снять законом о поддержке туристической отрасли.

Оптимизм основан на данных «опроса», который минкурортов Крыма проводило в течение сезона. Полученные результаты говорят о том, что каждый второй турист готов вновь провести в Крыму свой отпуск, а двое из трех будут рекомендовать отдых на полуострове родным и знакомым. При том, что главной проблемой туристы называют чистоту окружающей среды, моря и пляжей.

Всего в сезон-2017 функционировали 434 пляжа, из них 156 использовались на основании договоров о благоустройстве, заключенных между муниципальными образованиями и арендаторами.

Как сообщал «Новый день», работы по подготовке к летнему пляжному сезону на полуострове провалили: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. Процесс тянулся чуть ли не до середины июля. Хуже всего дела обстояли в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте – то есть в наиболее популярных у туристов городах.

Симферополь, Глеб Заскоков

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