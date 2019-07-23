В Крыму фотографы жестоко избили туристов (ВИДЕО)

В Судаке фотографы с животными избили туристов.

Об инциденте у стен Генуэзской крепости рассказал блогер Александр Кирьяков.

«Случилось это 22 июля 2019 года у стен Судакской крепости. Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих. Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными – это реальные вымогатели денег. Это грабёж и разбой, сами посмотрите.

Однозначно и другое: неспособность решить этот вопрос не только позорит курортное крымское побережье, а ещё и подтверждает бессилие «специально обученных людей на зарплате у государства», которые обязаны обеспечивать спокойствие и порядок туристического народа и местных жителей. За свои слова отвечаю – сам ровно год назад 27 июля в городе Судак, в этом самом месте по пути в крепость попал в такую же ситуацию с вымогательством, но – рядом была компания друзей с Донбасса, а те за себя постоять умеют. Этим же туристам не повезло… Хотите себе таких приключений в Крыму этим летом – фотографируйтесь с животными и никто за вас не вступится». «По факту нападения глава администрации Судака Андрей Некрасов проведёт сегодня срочное совещание с участием представителей полиции и прокуратуры, – заявили в пресс-службе администрации города. – В настоящее время сотрудники ОМВД по г. Судаку проводят проверку, устанавливаются все причастные к нападению лица».

В мэрии оговариваются: практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает «фотоживодёров». «В данном случае речь идёт уже об уголовной ответственности. И виновные лица должны понести заслуженное и справедливое наказание», – заявляют в администрации Судака.

Между тем, вопрос борьбы с так называемыми фотоживодерами в том же Судаке обсуждался еще в апреле во время выездного заседания Совета министров Крыма. Тогда крымский премьер Сергей Аксенов потребовал сделать так, чтобы фотографы с животными не досаждали туристам и крымачанам. И представители администрации Судака уверяли, что принимают все необходимые меры.

Обсуждался этот вопрос и раньше: например, в 2017 году, когда на набережной Судака обезьяна покусала беременную женщину и пятилетнего ребенка. И тогда городские власти заявляли, что меры принимаются.

И, несмотря на то, что подобным бизнесом занимаются одни и те же люди, а в таком городе, как Судак, практически все знают друг друга в лицо, чиновники называют нападавших «группой неизвестных лиц». И это позволяет усомниться в том, что виновных привлекут к ответственности.

«Пару лет назад и так же в эти самые дни было официальное открытие фестиваля «Генуэзский шлем». Журналисты, руководство фестиваля, представители министерств и даже депутат Госдумы РФ, а в это самое время в полусотне метров от места пресс-конференции фотоживодёры с орлами, – добавляет Александр Кирьяков. – Точно в этом же месте. Трансформаторная будка, как ориентир – слева от ворот Судакской крепости».

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 23.07.19

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