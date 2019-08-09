В Судаке не верят, что фотоживодеров реально привлекут к ответственности

Жители Судака не верят, что фотоживодеров, избивших туристов реально привлекут к ответственности.

Как уже сообщал «Новый День», 22 июля под стенами Генуэзской крепости фотографы напали на туристов, отказавшихся платить за съемку с животными. Завязалась драка, которую сняли очевидцы. Видео попало в СМИ. Разгорелся скандал. И правительство Крыма потребовало в обязательном порядке привлечь к ответственности нападавших.

8 августа пресс-служба МВД Крыма сообщила: полиция провела четыре обыска в домовладениях лиц, возможно, причастных к незаконной организации предоставления услуг по фотографированию с животными на территории Судака. Изъято около 3,2 миллиона рублей, «предположительно, добытых противоправным путем», фототехника, мобильные телефоны, а также краснокнижная птица – курганник канюк.

В Судаке к сообщению полиции отнеслись скептически: «Дело завели по факту, но не на определенного человека, так как никто заявление не писал и претензий не имеет. Птицу забрали у деда, который 8 лет её держал у себя и кормил, а к фотографам никакого отношения не имеет. И никуда её не помещали – просто выпустили, и к вечеру она вернулась. А деньги изъяли у одного из предпринимателей, которые у него от продажи квартиры и машины, на что есть договоры купли – продажи. Ну, это так – на всякий случай напишу, чтобы вы потом не задавались вопросом, почему никого не посадили. Вроде бы одна и та же новость, а как можно её преподнести, используя правильные слова», – написал в соцсетях один из горожан.

Другие подтверждают: «Вот странно, что завели дело, а фотографы под крепостью как стояли, так и стоят!»

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 09.08.19

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