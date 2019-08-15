В Крыму снова напали на туристов: избит священник из Москвы

В Ялте избили клирика московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине, преподавателя Сретенской духовной семинарии, иерея Алексея Забелина. Об этом сам священник сообщил в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 14 августа на набережной Ялты.

«Сын натер ноги, и я посадил его на свободное место на лавке, – рассказал священник. – Неожиданно подошёл человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами: «Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда...», с нецензурной бранью он кинулся на моего сына... Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына. Прохожие вызвали полицию, полиция инертна и скорой, которую просил, – нет. Кружится голова и течёт кровь, плохо понимаю, что происходит. Прошу помощи!»

Позже выяснилось, что у мужчина сломана челюсть. Друзья пострадавшего дозвонились до полиции Ялты, там им заявили, что подобных обращений не поступало и потребовали точный адрес происшествия. Отметим, что отдыхающие, как правило, гуляют по набережной Ялты не вдоль домов, а по променаду ближе к морю. И рассмотреть номер дома за густой стеной зелени, особенно когда у тебя сломана челюсть, невозможно. Описать место, в котором на тебя напали, человек, первый раз приехавший в Ялту, тоже вряд ли сможет. Поэтому требование адреса, скорее, похоже на отговорку.

Сейчас пострадавший священник находится в больнице в Ливадии.

«Благодарю друзей, которые помогли контактами и советом, чтобы полиция Ялты хотя бы приняла заявление об избиении. Жду приговора от доктора. Череп цел, челюсть с трудом слушается», – написал Алексей Забелин в Facebook.

Ему советуют обратиться в прокуратуру, чтобы за ходом расследования был установлен контроль.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 15.08.19

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