В Судаке по факту избиения туристов возбудили уголовное дело

По факту избиения туристов в Судаке возбудили уголовное дело. В администрации города инцидент называют групповым хулиганством.

Как уже сообщал «Новый День», 22 июля под стенами Генуэзской крепости группа мужчин, предлагающих сфотографироваться с животными, избила туристов, отказавшихся от их услуг.

Видео драки попало в соцсети и вызвало большой общественный резонанс

В администрации города сообщили, что возбуждено уголовное дело: «Ситуация находится на особом контроле прокуратуры и администрации города Судака. Данный инцидент глава администрации Судака Андрей Некрасов назвал вопиющим случаем и проявлением бандитизма. По его словам, практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает «фотоживодёров». В данном случае речь идёт об уголовной ответственности, и виновные должны понести справедливое наказание. Администрация города призывает граждан не содействовать нелегальному бизнесу на животных и решительно отказываться от предложений по фотографированию с животными и птицами».

Горожане к заявлениям чиновников относятся скептически: «Разве полиция их не видит? Видит, конечно, но команды «убрать» не было». «Детям сову прям в лицо суют (а вдруг у моего ребенка аллергия!)» «Если нелегальный бизнес, то чего они там ходят? Значит, крышуют их».

«Самое интересное, когда я два года назад писала на них заявление, при мне у живодеров проверяли документы, и это были граждане Украины. Среди них не было ни одного россиянина», – пишут в соцсетях.

«Сложно же поймать таких на улице: они сливаются с отдыхающими; маскировка крокодилов, обезьян, попугаев и т.д – уровень «бог».

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 24.07.19

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