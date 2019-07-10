В Крыму вынесли приговор бывшему чиновнику республиканского правительства

В Крыму вынесли приговор бывшему чиновнику правительства Крыма.

Как сообщал «Новый День», в мае 2018 года на улице Центральной в селе Емельяновка: иномарка сбила велосипедиста, а после снесла столб. От полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте, а виновник ДТП остался цел и невредим.

За рулем автомобиля Kia Soul находился экс-заместитель главы администрации Нижнегорского района, начальник управления развития предпринимательства и государственного регулирования министерства экономического развития Крыма Пётр Саврасов. По словам очевидцев, он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Местные жители отмечали, что по сельской дороге бывший чиновник передвигался на скорости не менее 100 километров в час.

У погибшего 50-летнего мужчины, который работал охранником в сельском детском саду, осталась прикованная к постели мать.

В ходе следствия виновник ДТП возместил материальный ущерб семье погибшего и выплатил некоторую сумму в качестве морального ущерба семье погибшего.

Нижнегорский районный суд Крыма признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, Саврасов должен выплатить семье погибшего еще 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в силу не вступил, защита экс-чиновника уже обжаловала вердикт суда.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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