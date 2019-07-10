Соратник Зеленского призвал переименовать «русский язык» в «суржик»

Русский язык может стать региональным в юго-восточных областях Украины, однако его следует переименовать, чтобы исключить из названия слово «русский».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил кандидат в депутаты Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа», известный в прошлом украинский юморист Сергей Сивохо.

По мнению Сивохо, который баллотируется от Донбасса, русский язык не является «чистым» на востоке страны, так же, как украинский язык на западе полон польских и венгерских заимствований.

«Если я думаю также, как эти люди, которые на востоке страны. Они думают так: хорошо, есть украинский государственный язык, но, пожалуйста, на региональном уровне не надо нас трогать. Считайте это разновидностью суржика. Не надо говорить «русский язык». Потому что на западе украинский язык тоже не чистый. Он с вкраплениями польского, мадьярского», – цитирует «ПолитНавигатор» выдержки из «лингвистического анализа» бывшего КВНщика Сивохо.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался предоставлять русскому языку официальный статус на Украине в качестве регионального.

Кроме того, он заявил, что граждане Юго-Востока постепенно забудут русскую речь, а их дети с удовольствием будут говорить на «мове».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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