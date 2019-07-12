Послы стран G7 всыпали Зеленскому за самодеятельность на посту президента Украины

Послы ведущих западных государств в Киеве коллективно отчитали Владимира Зеленского за намерение провести люстрацию коррумпированных чиновников, обслуживавших режим Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё жёсткое заявление они опубликовали в соцсети Twitter.

По мнению западных послов, ситуация на Украине по итогам правления Петра Порошенко кардинально отличается от ситуации после Виктора Януковича. Тогда, после «революции гидности», тотальная люстрация была уместа, сегодня – нет.

«Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года у нас была возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер», – пишут послы и добавляют, что сейчас на Украине всё «нормально».

«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию на Украине нельзя сравнить с той, которая была после революции достоинства», – указывается в заявлении, обращённом к главе украинского государства.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду Украины законопроект об очищении власти (люстрации) от чиновников, работавших во времена президентства Петра Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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