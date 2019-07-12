Новый глава Севастополя рассказал о планах – программных и оперативных

Вступивший сегодня в должность ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что немедленно приступит к изучению общей экономической ситуации в городе, одновременно не упуская из виду неотложные текущие проблемы городского хозяйства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в своём вступительном слове на совещании по представлению общественности нового главы города.

«Начну с того, что сейчас буду погружаться во все вопросы. Очень большое количество программ в городе, плюс федеральная целевая программа – мне нужно очень быстро понять, в каком состоянии какие программы находятся, какие стройки в каком состоянии. На следующей неделе планирую в правительстве Российской Федерации провести совещание с представителями минэка для того, чтобы дальше какие-то выводы делать», – цитирует Развожаева Крыминформ.

«Изначально сейчас погружусь в бумаги, но не только, потому что понятно, что город – это живой организм и тут нельзя только абстрактно-стратегическими вопросами заниматься. Потому что каждый день должен убираться мусор, должно все быть в порядке, поэтому, конечно, оперативные вопросы тоже буду изучать: как все функционирует и что можно улучшить либо добавить, усилить. К тому же сейчас высокий курортный сезон», – добавил ВРИО.

Выступавший перед Развожаевым экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что чрезмерная сосредоточенность на экономических вопросах и недостаточное внимание к политической ситуации в городе послужили причиной его отставки с поста градоначальника.

Симферополь, Иван Капустин

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