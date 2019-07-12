Во всём виноват Чалый! Овсянников объяснил свою отставку

Чрезмерная сосредоточенность на экономических вопросах и недостаточное внимание к политической ситуации в городе послужили причиной отставки Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сам экс-губернатор в ходе представления общественности нового руководителя города Владимира Развожаева.

По словам Дмитрия Овсянникова, его политический провал связан в первую очередь с деструктивной деятельностью депутата Заксобрания Севастополя Алексея Чалого, контролирующего большинство мест в городском парламенте.

«Я буду обтекаемо говорить, но каждый день мы попадали в сложные ситуации. Но мы искренне каждый день действовали для развития города. И конечно, это было приоритетом в моей работе. Но, как говорится, если не занимаешься политикой, политика займется тобой. Поэтому сейчас я обратился с ходатайством о принятии отставки, потому что в этой ситуации в городе самое главное – это политическое спокойствие, и Михаил Владимирович (Развожаев) обладает тем необходимым функционалом, и президент доверил ему решить самый главный вопрос», – оправдался Овсянников и пожелал новому градоначальнику справиться с «интриганом» Алексеем Чалым.

«Я хочу пожелать всем добиваться поставленных задач. Михаилу Владимировичу искренне желаю добиться тех результатов и тех мероприятий, которые мы на годы вперед заложили. Работа стала плановой. Добиться результатов именно на политическом поприще, потому что часть людей в городе, это я не скрываясь назову – Алексей Михайлович Чалый, вместо нормальной работы за 5 лет, кроме вранья и тщеславия, я лично ничего не видел. Но вы обладаете необходимыми навыками. Желаю вам успехов», – напутствовал Развожаева экс-губернатор.

Как сообщал «Новый День», накануне президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

На его место временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Напомним, Дмитрий Овсянников сменил Сергея Меняйло на посту губернатора Севастополя в июле 2016 года. Приказ о назначении подписывал Путин.

В сентябре 2017 года Овсянников победил на прямых выборах губернатора, набрав 71,12% голосов избирателей. Между тем, и сами выборы и дальнейшая деятельность Овсянникова на посту губернатора сопровождались грандиозными скандалами.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.07.19

Послы стран G7 всыпали Зеленскому за самодеятельность на посту президента Украины. / Выборы губернатора Севастополя состоятся в марте 2020 года. / В офисе президента Украины прошли обыски. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»