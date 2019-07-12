Выборы губернатора Севастополя состоятся в марте 2020 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев будет представлен чиновникам, депутатам и общественности города сегодня в 14:00.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представлять нового градоначальника будет полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Предполагается, что кампания по выборам губернатора начнется в Севастополе сразу после 8 сентября, когда состоятся выборов в Законодательное собрание города. Само голосование ориентировочно пройдет в марте 2020 года.

Между тем, наблюдатели отмечают, что Михаил Развожаев в последнее время нигде долго не задерживается: на посту врио глав Хакасии он провел около 1,5 месяцев, главой исполнительного комитета ОНФ был чуть более 7 месяцев.

Возможно, он назначен врио только для того, чтобы «Единая Россия» не провалила выборы в Севастополе, предполагают эксперты.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.07.19

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