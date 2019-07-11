«Всех разгонит, всех оставит»: Севастополь встречает нового градоначальника без оптимизма

«Свиданья были без любви, разлука будет без печали»: так отреагировали многие севастопольцы на известие об уходе губернатора Дмитрия Овсянникова.

Как уже сообщал «Новый День», 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщило, что Овсянников ушел в отставку по собственному желанию.

Это возмутило ряд севастопольцев: «Должность губернатора – выборная. Раз выбрали – должен отпахать весь срок. Отставка по решению главы государства должна быть возможна исключительно с формулировкой «За утрату доверия» и с возбуждением уголовных дел. А так, как это сделал Путин, делать категорически нельзя. Сегодня они идут на выборы, обещают избирателям золотые горы, а завтра пишут президенту заявление: прошусь в отставку», – пишут в соцсетях.

Назначение Развожаева в городе приняли без восторга. Севастопольцы не любят «варягов», и Овсянников сделал все, чтобы довести эту нелюбовь до нетерпимости: к апрелю 2018 года в городском правительстве практически не осталось местных. Сначала это вызывало недоумение, а потом протест: горожане воспринимали в штыки практически все, что делали пришлые чиновники. Да и те старались из всех сил, словно специально попирая городские традиции (один перенос Дня города ради Чемпионата мира по футболу чего стоит). Поэтому очередной варяг никакого оптимизма в севастопольцев не вселяет:

«А из местных вообще вариантов нет что ли? – возмущаются горожане. – Почему опять приезжие? Что они знают о наших местных особенностях, о нашем менталитете? Очень обидно, что крымских и севастопольских жителей не ценят, как грамотную единицу, а подпихивают нам бесконечные «умы» с материка!!! Которые к тому же чаще всего не умеют ни проявить себя, ни скоординировать свои действия в нашем регионе».

Представители околополитической тусовки менее эмоциональны: взвешивая плюсы и минусы нового градоначальника, они пытаются просчитать его первые шаги и кадровую политику. Версии выдвигаются противоположные: «Команда Овсянникова по большей части останется при Развожаеве, так как все эти люди назначались с подачи Москвы для решения Москвой же поставленных задач», – считают одни.

«Новый губернатор по образованию – историк. Специализация Развозжаева – пиар и медиа. Именно коммуникация была главной проблемой Овсянникова. Теперь этот сегмент будет урегулирован. Ключевой блок (земля, бюджет) уже давно передан Марии Литовко, судя по всему, она сохранит свой пост. По остальным направлениям – зачистка», – прогнозируют другие.

А третьи заявляют, что отставка Овсянникова – это попытка партии власти по отработанной схеме удержать контроль над городом в условиях резкого падения рейтинга. Так, в июле 2016 года – перед выборами в Госдуму убрали Сергея Меняйло, и, якобы, именно это помогло оттеснить всех представителей оппозиции и провести в нижнюю плату парламента РФ единоросса Белика.

И вот снова предвыборный июль, «Единая Россия» снова там, откуда попасть в депутатское кресло весьма проблематично, и снова губернатора отправляют в отставку.

И еще одно интересное наблюдение: «Все гадали, с чего вдруг народный мэр пошел на выборы, – пишет telegram-канал, чье название в цензурной версии можно обозначить как «Камни, женщины с низкой социальной ответственностью, бескозырки». – Дело в том, что Чалый узнал об уходе Овсянникова. И тогда АМЧ осознал, что вся предвыборная программа его команды, построенная на «Овсян, уходи» оказалась исчерпана. Было принято решение резко менять ситуацию и войти в выборы».

А в соседней Республике Крым не могут понять, что же такого – ну, кроме отставки губернатора, что в России стало вполне обычным делом – произошло в Севастополе, что крымский премьер был вынужден отменить все запланированное на пятницу и помчатся в соседний субъект.

«Важно! В связи с необходимостью моего личного присутствия на мероприятиях в Севастополе, выездное совещание по проблемным вопросам Черноморского района переносится с 12 на 17 июля», – написал Аксенов в соцсетях.

«Спешит подружиться с очередным посланцем Москвы? Или опасается, что и его внезапно накроет желание сложить полномочия и решил развеяться?» – гадают крымчане.

Севастополь, Илья Пелехов

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