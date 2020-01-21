Плюс один: в Севастополе продолжается «зачистка» кадров бывшего губернатора Овсянникова

В Севастополе продолжается «зачистка» кадров бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова: из руководящего кресла его соратники отправляются сразу в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержан директор ГУП «Севтеплоэнерго» Рамиль Галимуллин. Накануне врио губернатора Михаил Развожаев сообщил об его отставке из-за многочисленных жалоб населения.

А позже стало известно, что Галимуллина подозревают в нарушениях при расходовании бюджетных средств. Проверку проводило главное контрольное управление городского правительства, по итогам документы были переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении севастопольского отставника заместителем министра промышленности и торговли.

Между тем, с сентября одного за другим арестовывают тех, кто при Овсянникове занимал ключевые посты в правительстве Севастополя или возглавлял госпредприятия и учреждения.

Например, на прошлой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге арестован и этапирован в Севастополь Андрей Исаев – бывший директор ГБУ «Дирекция капитального строительства». Ряд экспертов считает, что теперь, после отставки правительства Медведева, дела могут резко ухудшиться и у самого Овсянникова.

Севастополь, Анна Карпенко

Севастополь. Другие новости 21.01.20

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