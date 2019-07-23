Новые отставки в правительстве Севастополя: уходят руководители информационного блока

В правительстве Севастополя освободились должности руководителей информационного блока.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун и начальник пресс-службы правительства Севастополя Анна Малышко написали заявления по собственному желанию.
Шагун занимал пост директора департамента со 2 августа 2018 года. Малышко возглавила пресс-службу губернатора Севастополя в апреле 2018-го.
Напомним, вчера стало в известно, что уволен вице-губернатор Илья Пономарев.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 23.07.19
Жириновский: Зеленскому осталось два года, его сменит «Пиночет». / Царёв: Зеленский оторвёт Украину от России с помощью Кремля. / Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»