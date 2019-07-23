Новые отставки в правительстве Севастополя: уходят руководители информационного блока

В правительстве Севастополя освободились должности руководителей информационного блока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Глеб Шагун и начальник пресс-службы правительства Севастополя Анна Малышко написали заявления по собственному желанию.

Шагун занимал пост директора департамента со 2 августа 2018 года. Малышко возглавила пресс-службу губернатора Севастополя в апреле 2018-го.

Напомним, вчера стало в известно, что уволен вице-губернатор Илья Пономарев.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 23.07.19

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