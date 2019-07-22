В Севастополе начались кадровые чистки

Новый глава Севастополя начал кадровые чистки. Отправлен в отставку вице-губернатор Илья Пономарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об увольнении заместителя временно исполняющий обязанности градоначальника Михаил Развожаев сообщил сегодня на аппаратном совещании.

«Я его в пятницу попросил уйти в отставку досрочно, до формирования правительства. Пока департаменты, подведомственные Илье Вячеславовичу, замыкаются напрямую на меня. Все решения буду согласовывать лично. Ничего не делаем без моего согласования, хорошо?»

Напомним, Илья Пономарев курировал реализацию проектов Федеральной целевой программы, в том числе строительство канализационных очистных сооружений «Южные», больницы скорой медицинской помощи, инфекционной больницы и онкологического диспансера – все эти проекты, по сути, провалены.

При этом Пономарев зарабатывал в правительстве Севастополя больше всех: его задекларированные доходы за 2016 год составили 24 миллиона 859 тысяч рублей, 2017 – 13 миллионов 472 тысячи рублей, 2018 – почти 10 млн рублей.

До назначения вице-губернатором Севастополя он работал в Удмуртии.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 22.07.19

Зеленский боится снять запрет с «Вконтакте» и «Одноклассников». / В еще одном лагере Крыма массово заболели дети. / В Крыму возрос риск пожаров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»