Путин снял с должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию», – уточнил Песков.
На место Овсянникова временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.
Сообщается, что Путин объявил Развозжаеву о назначении врио во время рабочей встречи в Кремле.
До назначения руководителем ОНФ Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа и врио главы Хакасии.
Напомним, Овсянников сменил Сергея Меняйло на посту губернатора Севастополя в июле 2016 года. Приказ о назначении подписывал Путин.
В сентябре 2017 года Овсянников победил на прямых выборах губернатора, набрав 71,12% голосов избирателей. Между тем, и сами выборы и дальнейшая деятельность Овсянникова на посту губернатора сопровождались грандиозными скандалами.
Симферополь, Иван Капустин
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