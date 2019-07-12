В Италии осудили на 24 года украинского карателя

Активист Евромайдана и командир украинского нацбата в Донбассе Виталий Маркив осуждён в Италии за убийство фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, уроженца Славянска Андрея Миронова в мае 2014 года на территории Донецкой области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил киевский журналист Андрей Манчук.

«Активист Евромайдана, добробатовец Виталий Маркив только что был осужден в Италии за убийство фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, уроженца Славянска Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Донецкой области.

Маркива приговорили к 24 годам тюремного заключения и обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Это исключительно значимый прецедент – многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости», – написал Манчук.

Маркив являлся командиром батальона украинской нацгвардии им. генерала Сергея Кульчицкого и участвовал в картельной операции АТО в Донбассе. По прибытии в Италию его задержали и обвинили в убийстве в Славянске итальянского члена группы независимых фоторепортеров Cesuralab Андреа Рокелли и его переводчика, российского журналиста и правозащитника Андрея Миронова.

Во время судебного процесса в Италии боевика активно защищал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.19

Новый глава Севастополя рассказал о планах – программных и оперативных. / Во всём виноват Чалый! Овсянников объяснил свою отставку. / Послы стран G7 всыпали Зеленскому за самодеятельность на посту президента Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»