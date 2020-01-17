Зеленский не оставляет попыток вызволить украинского неонациста из итальянской тюрьмы

Верховная рада вслед за обещанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать всё» для освобождения «национального героя», неонациста и участника АТО в Донбассе Виталия Маркива, приняла постановление с обращением к суду итальянского города Павия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за документ «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике» в полном составе проголосовала президентская фракция «Слуга народа».

«Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12.07.2019 в отношении гражданина Украины Виталия Маркива наносящим ущерб суверенным правам государства Украина.

Верховная Рада отмечает, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, или Виталия Маркива, в частности, протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства, упомянутого в данном деле в качестве гражданского ответчика...», – говорится в постановлении.

Копия документа направлена в адрес президента Италии Серджо Маттарелла.

Напомним, в мае прошлого года активист Евромайдана и командир украинского нацбата в Донбассе Виталий Маркив осуждён в Италии за убийство фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, уроженца Славянска Андрея Миронова в 2014 году на территории Донецкой области.

«Активист Евромайдана, добробатовец Виталий Маркив только что был осужден в Италии за убийство фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, уроженца Славянска Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Донецкой области.

Маркива приговорили к 24 годам тюремного заключения и обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Это исключительно значимый прецедент – многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости», – писал киевский журналист Андрей Манчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.20

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