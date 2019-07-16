Глава Крыма попал в «красную зону» рейтинга устойчивости губернаторов

Глава Крыма Сергей Аксенов попал в «красную зону» рейтинга устойчивости губернаторов – по мнению экспертов, вероятность его отставки достаточно высока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил очередной доклад «Госсовет 2.0», в котором проанализировал позиции глав субъектов Российской Федерации.

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому главе региона по 9 критериям. В их числе – поддержка внутри «Политбюро 2.0», наличие под управлением большого проекта, экономическая привлекательность региона, срок до момента окончания полномочий, наличие у губернатора уникального позиционирования и качество политического менеджмента. Штрафы начисляются за наличие у главы региона конфликтов на федеральном или региональном уровне, а также за вмешательство силовиков и аресты в команде губернатора. Глава Крыма Сергей Аксенов набрал 10 баллов из 27 возможных. Это весьма скромный результат не только в масштабах всей России, но и в рамках Южного федерального округа. Отметим, что в сентябре 2018 года крымский премьер занимало место у верхней границы желтого блока – группы губернаторов, которым не стоило расслабляться, так как риск их отставки существует, но поводов особо волноваться пока нет.

Теперь же у Аксенова, оказавшегося в красном блоке, такой повод есть: при достаточной поддержке из центра и качественной нишевой позиции, он набирает мало баллов по качеству политического менеджмента. Эта позиция в его «дневнике» характеризуется экспертами как слабая. Отрицательно на устойчивости крымского премьера сказываются отсутствие взаимопонимания с некоторыми влиятельными федералами, расширяющийся элитный конфликт и уголовные дела в отношении его соратников.

Отметим, что экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников получил в рейтинге 9 баллов: при такой же высокой поддержке Кремля, что и у Аксенова, он отличался крайне низким качеством политического менеджмента, что и сыграло роковую роль на фоне расширяющихся федеральных и региональных конфликтов.

Новый градоначальник – Михаил Развожаев с 12 баллами пока лидирует в ЮФО, однако риск скорой отставки есть и у него.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.07.19

Туристов в Крыму предупредили об опасности: на популярном маршруте произошел крупный обвал и будет еще. / Главе Ленинского района Крыма выразили недоверие. / Экс-министр экономики: Без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»