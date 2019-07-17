Совет ЕС предлагает России признать ответственность за гибель малайзийского боинга над Донбассом

Совет Евросоюза принял декларацию, в которой предлагает России признать ответственность за гибель малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Текст декларации опубликован на сайте организации.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди», – говорится в заявление Высокого представителя от имени ЕС по случаю 5-й годовщины падения рейса MH17 Malaysia Airlines, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом. 19 июня в голландском Утрехте на пресс-конференции по промежуточным итогам расследования крушения малазийского Боинга в небе над зоной конфликта в Донбассе генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек обвинил в крушении самолёта и объявил в розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.07.19

Из детского лагеря в Крыму госпитализировано более 40 человек. / В Донбассе нацбаты демонстративно не подчиняются главнокомандующему Зеленскому. / В Крыму сели перекрыли несколько дорог – в ДТП попал автобус (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»