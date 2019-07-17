Минздрав уточнил число заболевших в детском лагере в Крыму

В лагере «Лучистый» в Евпатории началась проверка Роспотребнадзора. В причинах ЧП разбирается и местная администрация. А следственный комитет проводит доследственную проверку.

Как уже сообщал «Новый День», накануне из лагеря на «скорой» с признаками кишечной инфекции увезли более 40 детей и взрослых.

Сегодня утром минздрав РК уточнил цифры: госпитализировано 49 детей и 5 вожатых. Состояние больных расценивается как легкой и средней тяжести. Позже появились сообщения, что госпитализированных более 60 человек, но официального подтверждения этому нет.

Руководство лагеря и вовсе госпитализацию отрицало, заявив, что более полустони человек возили «на скорой» просто на консультацию.

На данный момент выдвинута предварительная версия: кишечная инфекция, спровоцированная норовирусом. Медики уже взяли пробы воды и пищи, смывы с пищеблока: все это будет проверяться на наличие инфекции и бактерий. Отрабатывается также версия завоза инфекции – подавляющее большинство заболевших – дети, прибывшие из Казани.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 17.07.19

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