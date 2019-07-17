По факту массовой госпитализации детей в Крыму возбуждены уголовные дела

По факту госпитализации детей из детского лагеря Евпатории возбуждены уголовные дела. Об этом РИА «Новый День» сообщили в ГСУ СК РФ по РК.

«По данным следствия, в период с 15 до 17 июля 2019 года в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» доставлены 54 человека из них 49 детей и 5 вожатых, состояние поступивших оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – заявили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 17.07.19

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