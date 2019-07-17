Из детского лагеря в Крыму госпитализировано более 40 человек

Более 40 детей и взрослых госпитализировали с признаками отравления из лагеря «Лучистый» в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне. В администрации города сообщали, что среди пострадавших не только воспитанники, но и вожатые, а также сотрудники лагеря. Все жаловались на рвоту и диарею. Первоначально заявлялось, что часть из них находится в реанимации.

Медики информацию о тяжелых случаях не подтверждают, а руководство лагеря и вовсе опровергает факт госпитализации, утверждая, что скорую в массовом порядке вызывали, чтобы отвезти детей и взрослых на консультацию.

«Детей возят, чтобы перестраховаться, что с ребенком всё нормально, на консультацию в больницу, поэтому скорая помощь и мотается. Их отвозят в больницу, а там их отправляют обратно в лагерь», – цитирует РИА «Новости» директора учреждения Рената Каюмова.

Заболевшие дети приехали на отдых из Казани.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 17.07.19

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