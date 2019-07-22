В еще одном лагере Крыма массово заболели дети

В еще одном детском лагере Крыма зафиксирована массовая заболеваемость детей. Учреждение пришлось закрыть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит эпидрасследование в ООО «ДОЛ Берег» (Алушта).

20 июля поступила информация о случаях заболевания в лагере острой кишечной инфекцией. Для оценки состояния детей и сотрудников был организован выезд специалистов педиатрического и инфекционного профиля Алуштинской городской больницы и специалистов министерства здравоохранения Республики Крым. Осмотрели 652 ребенка. 16 из них поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». Десятерых пришлось госпитализировать, остальные переданы под амбулаторное наблюдение и лечение по месту жительства.

Сегодня днем всех детей из больницы выписали в удовлетворительном состоянии.

Между тем, в лагере проводится комплекс лабораторных исследований с целью установить источник инфекции, факторы передачи и причин заболевания. Проведен комплекс дезинфекционных мероприятий.

«В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и в других подразделениях лагеря вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег», а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока», – сообщили в Росприроднадзоре.

Детей отправляют по домам.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 22.07.19

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