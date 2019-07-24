Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания детей в Алуште

Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю назвал причину массового заболевания детей в алуштинском лагере «Берег».

Как уже сообщал «Новый День», в 16 детям, отдыхавшим в ООО «ДОЛ Берег», поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». Десятерых пришлось госпитализировать, остальные переданы под амбулаторное наблюдение и лечение по месту жительства. Лагерь закрыли. На сегодняшний день все дети выписаны из стационара.

«В ходе проведения комплекса лабораторных обследований было установлено, что этиологическим фактором заболевания детей в лагере явился патогенный стафилококк, – сообщили в Роспотребнадзоре. – По результатам лабораторных исследований установлено, что носителем патогенного стафилококка были сотрудники пищеблока. Несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, нарушение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке при приготовлении, раздаче готовых блюд привело к их контаминации и реализации пищевого пути передачи».

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 24.07.19

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