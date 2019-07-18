Роспотребнадзор назвал причину массовой госпитализации детей в Крыму

В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю назвали причину массового заболевания детей в лагере «Лучистый» в Евпатории.

Как уже сообщал «Новый День», 16 июля за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 14 детей, отдыхающих в лагере «Лучистый» ((филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»). Затем число заболевших выросло до 40 человек.

По данным ГСУ СК РФ по РК в городскую больницу Евпатории были доставлены 54 человека: 49 детей и 5 вожатых. Сегодня появились сообщения о том, что количество заболевших выросло до 57.

«Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», где оказывается медицинская помощь в полном объеме. Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести», – заявляют в Роспотребнадзоре.

Напомним, сначала представители лагеря вообще отрицали факт госпитализации, заявляя что детей массовой возили на «скорых» на консультацию.

«В рамках проведения эпидемиологического расследования по результатам лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе» в течение суток, по результатам обследования первых заболевших, установлен возбудитель, вызвавший заболевание у детей – норовирус, – сообщили в ведомстве. – Продолжается проведение комплекса лабораторных исследований с целью установление источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага.

Декретированный персонал пищеблока отстранен от работы до получения результатов лабораторного обследования. Для организации питания привлечен дополнительный персонал, имеющий все необходимые документы, подтверждающие допуск к работе».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.07.19

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