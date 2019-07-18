Роспотребнадзор назвал виновного в массовом заболевании детей в Крыму

Носителем инфекции в детском оздоровительном лагере «Лучистый» оказались сотрудники пищеблока. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

«Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди питающихся в столовой. Все работники пищеблока направлены на консультацию и лечение. А для работы в столовой со вчерашнего дня привлечен дополнительный персонал», – заявили ведомстве.

По мнению замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Рината Садыкова, вылетевшего в Крым, чтобы контролировать ситуацию на месте, причиной отравления мог стать салат.

Как уже сообщал «Новый День», 52 ребенка, прибывшие в Крым на отдых из Татарстана, и 5 взрослых были госпитализированы из лагеря «Лучистый» с признаками острой кишечной инфекции. Анализы, взятые у больных, и в лагере показали, что причиной массового заболевания стал норовирус.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Правда, о выписке никого из заболевших речи пока не идет.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 18.07.19

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