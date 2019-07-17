Зеленский – Путину: Ты мне моряков – я тебе «нормализацию»

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему не желает общаться с руководством ЛДНР и заниматься судьбой украинских военнопленных в гражданском конфликте в Донбассе.

Вместо этого он предлагает президенту России ради «нормализации отношений» с Киевом отпустить украинских моряков, нарушивших границу РФ в Керченском проливе, а вместе с ними и других украинских граждан, осуждённых за различные преступления в России.

Взамен президент Украины обещает «вернуться к диалогу» с Россией, рассмотреть вопрос обмена «всех на всех» и даже подумать о «прекращении войны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на своем канале в YouTube.

При этом о гражданах России, томящихся в украинских тюрьмах, Зеленский не упомянул.

Нежелание заниматься военнопленными в Донбассе украинский президент объяснил сложностями при согласовании списков между представителями ЛДНР и украинским командованием «ООС» (бывшая АТО).

«Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернём всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», – выдвинул свои условия Зеленский.

Напомним, сегодня суд в Москве продлил арест всем украинским морякам до 24 октября 2019 года.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, связано ли продление сроков ареста украинским морякам с очередным переносом в Киеве судебного заседания по делу журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене.

Кроме того, Песков отметил, что вопрос о возможном обмене украинских моряков обсуждается, однако любые практические действия в этом процессе могут последовать только после завершения всех судебных процедур, установленных российским законодательством.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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