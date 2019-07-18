Кремль предложил Зеленскому свой вариант «первого шага к нормализации»

В Москве ответили на выдвинутое президентом Украины Владимиром Зеленским условие для нормализации российско-украинских отношений.

Как сообщал «Новый День», Зеленский назвал первым шагом для «начала диалога» Киева с Москвой – освобождение украинских моряков, нарушивших границу РФ в Керченском проливе, а вместе с ними и других украинских граждан, осуждённых за различные преступления в России.

В Кремле же считают, что лучшим и «прекрасным» первым шагом для нормализации отношений стало бы освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого киевским режимом в «госизмене».

«Возвращение Вышинского – это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», – заочно ответил Зеленскому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, недавно суд в Москве продлил арест всем украинским морякам до 24 октября 2019 года.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, связано ли продление сроков ареста украинским морякам с очередным переносом в Киеве судебного заседания по делу журналиста Кирилла Вышинского.

Кроме того, Песков отметил, что вопрос о возможном обмене украинских моряков обсуждается, однако любые практические действия в этом процессе могут последовать только после завершения всех судебных процедур, установленных российским законодательством.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.19

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