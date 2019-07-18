В Крыму срывают ФЦП, но Москва дала еще около 57 млрд рублей

Москва выделит дополнительно почти 57 миллиардов рублей на реализацию целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». На эти деньги, помимо запланированных, нужно построить еще 88 объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в дирекции по управлению ФЦП, 45,8 миллиарда предполагается направить в Республику Крым на 32 новых объекта, остальоное – в Севастополь (56 объектов).

Дополнительные вливания предусмотрены в сферах водоотведения, газоснабжения и газораспределения, дорожного строительства, сохранения объектов культурного наследия, туризма.

Общий объем финансирования программы после корректировки составляет 959 миллиардов рублей (более 880 объектов и мероприятий).

Одновременно в соцсетях появилась информация, что за срыв ФЦП, якобы, уволят руководителя ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» Дениса Дьячкова, а его место займет директор дирекции по строительству объектов социальной сферы ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» Михаил Балдин. Но официального подтверждения этому нет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.07.19

В Крыму и на Урале: уфологии заявили, что в России полно собственных «Зон 51». / Роспотребнадзор назвал причину массовой госпитализации детей в Крыму. / Зеленский – Путину: Ты мне моряков – я тебе «нормализацию». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»