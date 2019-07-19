В Крыму обнаружен склеп с воинами и оружием

На востоке Крыма обнаружен античный склеп с воинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался пятый сезон археологических раскопок некрополя Кыз-Аул. Работы ведут сотрудники Института археологии РАН и фонда «Археология» с привлечением волонтеров. В предыдущие сезоны была проведена масштабная разведка близлежащих территорий, исследовано более 2 тысяч квадратных метров некрополя, вскрыто несколько десятков погребений и расчищено 6 античных монументальных склепов.

Новый сезон начался удачно: обнаруженное захоронение не разграблено. Склеп представляет из себя каменное монументальное сооружение – в I веке нашей эры в таких хоронили представителей военной знати Боспорского царства. Как правило, подобные захоронения были «семейными», то есть служили для погребения представителей одного рода.

В этом склепе места всем родичам (степень их родства предстоит определить генетикам) не хватило – останки уложены друг на друга. Ученые установили, что в могиле похоронены не менее 12 человек. В захоронении найден железный меч, и археологи надеются, что в ходе расчистки склепа продолжается расчистка склепа будут обнаружены другое оружие, а также погребальный инвентарь.

По словам начальника экспедиции, археолога Павла Гецко, рядом с подобными погребениями часто находят захоронения коней. Ученые полагают, что останки могут принадлежать легендарным кавалеристам-катафрактариям – предшественникам средневековых рыцарей.

«Некрополь Кыз-Аул представляет собой интереснейший античный памятник археологии, где с I века до н.э. по I век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества. По мнению некоторых ученых некрополь принадлежал городу Китей, – отмечают в фонде «Археология». – С этим конечно еще стоит разобраться, но уже сейчас понятно, что погребенные на нем люди были очень близки по своей культуре к сарматам».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 18.07.19

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