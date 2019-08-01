Их посылали на чужую войну: ученые исследуют останки, найденные в Крыму

Археологи завершили расчистку неразграбленного склепа в некрополе Кыз-Аул. О находке погребения сообщалось 2 недели назад.

Как рассказали РИА «Новый День» в фонде «Археология», в склепе найден серебряный денарий, датированный 88 годом нашей эры: с одной стороны изображен император Домициан в лавровом венке, с другой стороны – богиня Минерва в шлеме и на корабле.

Напомним, в склепе обнаружены останки 12 человек. «К сожалению, костные останки захороненных в нижних слоях склепа людей сохранились плохо, – отмечают археологи. – «Новые» усопшие укладывались сверху на останки ранее умерших представителей «семьи», в результате чего получилось многослойное захоронение».

Сверху лежал воин с длинным мечом.

«Известно, что Боспорским правителям приходилось посылать своих солдат в римскую армию. Во всяком случае, так точно было во время Второго Дакийского похода императора Траяна. Особенно ценилась боспорская тяжеловооруженная конница-катафрактарии. В связи с этим стоит отметить, что именно в 88 г.н.э. император Домициан победоносным сражением при Тапах (Тапэ) практически завершил Первую Дакийскую войну. Ход этой компании достаточно подробно описан у знаменитого римского историка Тацита. Вполне возможно, что кто то из погребенных в склепе, мог принимать в ней участие в качестве кавалериста вспомогательной конницы. Серебряная монета в таком случае могла быть платой за службу и напоминанием о славном военном прошлом покойного», – предполагают в фонде.

Кроме того, в склепе найдены несколько комплектов сердоликовых и гагатовых бус, пряжки от ремней и застежки для одежды первых веков нашей эры, керамическая посуда и сосуды для благовоний, гемма из сердолика, а также серебряный перстень с сердоликовой вставкой, на которой изображена женщина в полный рост.

Симферополь, Лиана Макоба

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