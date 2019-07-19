Против ветра: глава Крыма будет избираться от «Единой России»

Несмотря на новый предвыборный тренд –выдвигаться на пост главы субъекта РФ самостоятельно, избегая ассоциаций с «Единой Россией», в Крыму решили использовать старую схему. Партия власти выдвинет на пост главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 сентября в Крыму состоятся выборы в Госсовет РК. Новый состав депутатов должен будет избрать премьер-министра Крыма. Партия власти, как следует из заявления Турчака, со своим кандидатом уже определилась.

Эксперты считают это решение рискованным: рейтинг «Единой России» падает по всей стране – к середине лета 2019 года он достиг минимума за последние 14 лет. Согласно результатам исследования, проведенного ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, то за «Единую Россию» не проголосовало бы и трети избирателей. Именно поэтому многие врио губернаторов, стремящиеся с помощью выборов 8 сентября избавиться от временного статуса, а также уже действующие главы регионов выдвинулись как самовыдвиженцы. Так сделали Александр Беглов в Санкт-Петербурге, и Валерий Лимаренко в Сахалинской области, и Александр Осипов в Забайкалье, и Алексей Текслер в Челябинской области, и другие.

В Крыму у партии власти ситуация чуть получше, но тоже неустойчивая. Согласно внутренним замерам самой ЕР, по итогам первого квартала ее рейтинг в РК едва дотягивал до 48%, к лету процент снизился.

Ситуация усугубляется растущим недовольством населения тем, что за 5 лет республика недалеко ушла от реалий украинского периода: многие посты во власти занимают бывшие украинские чиновники и их родственники, по-прежнему процветают коррупция, а крымчанам остается все меньше жизненного пространства: от моря их оттесняют бесконечными заборами, а все свободные участки земли застраивают элитной недвижимостью. Причем, самые «плодовитые» строительные фирмы принадлежат высокопоставленным крымским единороссам.

На этом фоне партия власти рискует получит протестное голосование на выборах в Госсовет и скандальную кампанию по выборам главы республики.

Симферополь, Лиана Макоба

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