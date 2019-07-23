В выборах в Законодательное собрание Севастополя примут участие только две непарламентские партии

В выборах в Законодательное собрание Севастополя примут участие только две непарламентские партии. Остальных к избирательной кампании не допустили.

Как уже сообщал «Новый День», на мандаты депутатов Законодательного собрания Севастополя претендовали представители 11 партий. Четыре из них – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» представлены в Госдуме и потому были избавлены от сбора подписей. Представителям «Зеленых», «Коммунистов России», «Партии «Великое Отечество», «Партии ветеранов», «Партии дела», «Родины» и «Партии пенсионеров» подписи пришлось добывать всеми возможными способами. Эти подписи и помешали им пройти регистрацию в горизбиркоме.

Рабочая группа при севастопольском избиркоме рекомендовала снять с выборов практически все непарламентские партии: у «Родины» и «Зеленых» среди подписантов обнаружили людей, не живущих в Севастополе, кроме того сборщики подписей не указали на листах свои персональные данные; лидер списка «Партии Ветеранов» Сергей Бинали не указал погашенную судимость, много нарушений нашли у «Партии Великое Отечество», а у «Партии дела» забраковали все собранные подписи. Списки «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунистической партии коммунисты России» горизбирком утвердил.

Севастополь, Илья Пелехов

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