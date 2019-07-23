Суд разрешил Ощадбанку взыскать с России компенсацию «за Крым»

Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о взыскании с РФ компенсации в пользу Ощадбанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд постановил выдать исполнительные листы на взыскание с Министерства юстиции России в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму 1 млрд 111,3 млн долларов: возмещение убытков плюс проценты с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR+2%, а также прочие расходы на 3,87 млн долларов.

В определении указывается, что суд открыл производство по делу 2 мая и известил посольство РФ 13 мая и Минюст РФ 27 мая, что подтверждается информацией в сети интернет на сайте Укрпочты, однако должник в месячный срок возражения в суд не подал.

Согласно определению, оно может быть обжаловано в Верховном суде и в таком случае вступит в силу после рассмотрения такой апелляции.

В ноябре прошлого года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день, напоминает «Корреспондент.net» .

Россия решение арбитража не признала, ссылаясь на отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение подобных исков.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.07.19

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