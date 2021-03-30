Прецедент: апелляционный суд Парижа отменил вердикт по иску к России о возмещении крымских активов

Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов по иску украинского Ощадбанка. Об этом сообщил Минюст РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре 2018 года международный арбитраж постановил, что Россия должна возместить Ощадбанку за оставшиеся в Крыму активы 1,3 млрд долларов (1 млрд 111,3 млн долларов в качестве возмещения убытков плюс проценты с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR+2%, а также прочие расходы на 3,87 млн долларов) и начислять 97 тысяч долларов в каждый последующий день.

В феврале 2019 года РФ направила в Апелляционный суд Парижа ходатайство об отмене арбитражного вердикта. Сегодня стало известно, что суд это ходатайство удовлетворил.

Это первое решение иностранного суда в пользу России по «крымским» спорам, инициированным украинскими компаниями и физлицами, отмечает РБК и цитирует заявление Минюста: «Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях».

Симферополь, Лиана Макоба

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