«Недострана»: Генсек Совета Европы вызвал бурю негодования на Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд публично признал, что Украина не является суверенным государством.

Вместе с тем, по мнению Ягланда, убетительная победа партии Зеленского на выборах в Раду даёт надежду на то, что «Незалежная» будет постепенно двигаться к независимости и суверенитету.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом генсек Совета Европы заявил в своём поздравлении президенту Украины по случаю успеха его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в парламент страны.

«Браво президенту Зеленскому и его партии «Слуга народа». Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять, – это путь к суверенному украинскому государству», – приводит слова Генсека СЕ «ПолитНавигатор».

Между тем, на Украине с негодованием отреагировали на «возмутительное» поздравление Ягланда.

В адрес Генсека СЕ последовала даже гневная отповедь замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который назвал Ягланда «пророссийским подхалимом».

«Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу «дает в штангу» в своем твите, когда пишет, что Украина все еще «на пути к суверенитету». В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он «оговорился».

Генсек – это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенная и независимая Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина – это «недострана», – негодует Кислица.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.19

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