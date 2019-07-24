Тотальная зачистка: в Крыму начинают «боевые действия» в сфере пассажирских перевозок

Власти Крыма переходят к обещанным «боевым» действиям против нелегальных перевозчиков.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок в республике находится в тени. Нарушения фиксируются повсеместно, а перевозчики ничуть не бояться ответственности и даже хамят представителям правительства.

Нелегалам дали время до 24 июля, чтобы зарегистрироваться.

Сегодня должен начаться сплошной рейд, который продлится 50 дней.

Кроме того, до конца июля будут проанализированы записи камер видеонаблюдения, сделанные с 15 июня по 15 июля. В результате будет составлен список номеров нелегальных перевозчиков, который передадут ГИБДД. Неспокойная пора начинается у чиновников: министр транспорта Сергей Карпов должен составить список чиновников, замешанных в нелегальных сферах, и сообщить, какие меры к ним приняты. В свое время первый заместитель министра транспорта дал свои гарантии по проведению конкурсных процедур на установку валидаторов в автобусах. Результат: процедуры завалены, и правительство республики не имеет четких данных по расчету пассажиропотока. Теперь за это кто-то должен ответить.

Обсуждая планы правительства по борьбе с нелегалами, крымчане отмечают, что заняться этой работой надо было еще 5 лет назад.

Предлагают жители полуострова и свои варианты решения: «Один муниципальный маршрут решит много проблем. На совещании в Бахчисарае поднимали вопрос автобуса Куйбышево – Севастополь. Перевозчик нагло соврал о нерентабельности: 5-6 человек всего, якобы, ездят. Да он в Красный Мак доходил битком. Залесное тоже не может в город доехать. А мы не можем в Куйбышевскую больницу добраться. Пустите один рейс утром из Куйбышева в Холмовку, с заездом в Залесное. И чтобы назад к 8 утра в Куйбешево. Я вам сама рентабельность посчитаю, с видеофиксацией».

В целом, отношение к «походу» против нелегалов в Крыму скептическое. Аналогичные «решительные» меры обещали предпринять и для борьбы с самостроями – но пока сносят только киоски да павильоны.

Не менее решительно собирались бороться с очередями в поликлиниках. И даже с легальными перевозчиками, отказывающимися возить льготников. Но если года два назад инциденты, когда льготников не пускали в салон или высаживали на дороге, были скорее исключением, то теперь это повсеместная практика. При этом водители заявляют, что их непосредственное начальство команды возить льготников на особых условиях им не давало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.07.19

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