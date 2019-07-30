К борьбе с нелегалами на крымской границе подключат ночные автобусы

На границу с Украиной из Симферополя будут ходить ночные автобусы. Об этом было заявлено сегодня на заседании Совета министров РК.

Как уже сообщал «Новый День», с 24 июля до пункта пропуска «Джанкой» организован официальный рейс. На маршруте сейчас работает 14 автобусов, но они ходят с 8 утра до 7 вечера, но выяснилось, что пассажиры есть вечером и в ночное время.

Поэтому решается вопрос об организации дополнительных рейсов – чтобы и эту нишу «отжать» у нелегалов.

Между тем, с начала тотальных рейдов ( с 25 июля) сотрудники ГИБДД Крыма составили более 200 протоколов по фактам нелегальных пассажирских перевозок в приграничных районах: 117 нарушений было зафиксировано в Джанкое, 87 – в Армянске. К ответственности привлечены пока 12 человек – все граждане Украины. Теперь им официально запрещен въезд в Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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