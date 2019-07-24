В Крыму открыли официальный автобусный маршрут до границы с Украиной

В Крыму открыли официальный автобусный маршрут до границы с Украиной: об этом сегодня сообщила вице-премьер Юлия Жукова.

Как уже сообщал «Новый День», власти Крыма никак не могут справиться с нелегальными перевозчиками. Особенно беззаконие процветает на границе с Украиной.

Неделю назад у пункта пропуска «Джанкой» насчитали 147 нелегальных перевозчиков, у Красноперекопска – 104. С сегодняшнего дня из Симферополя до пункта пропуска «Джанкой» будет ходить официальный автобус. В сутки предусмотрено по 12 рейсов в каждом направлении, то есть с конечных остановок автобус будет отправляться каждый час. Первый рейс из обеих точек стартует в 6 утра, последний: из Симферополя в 17:00, от границы – в 19:00. Решается вопрос об увеличении числа рейсов.

В Симферополе автобусы отправляются от автостанции «Курортная», билеты можно приобрести в кассе. При отправлении от границы билета пока нужно покупать у водителя.

В целом, пассажиропоток оценивается в 2 тысячи человек в сутки.

В ближайшее время официальные автобусы начнут ходить и до пункта пропуска «Армянск».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.07.19

В Керчи развеяли прах журналиста Доренко. / Представитель Зеленского в Минске боится, что Украина проклянёт нового президента. / В Киеве предрекли скорое обрушение рейтинга Зеленского и распад парламентской фракции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»